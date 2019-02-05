В Украину опять не будут пускать россиян: названа причина

Украинские пограничники не будут пропускать наблюдателей из России на выборы в Украине.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время эфира на телеканале ICTV, передает replyua.net.

"Я как президент Украины намерен отдать приказ, как верховный главнокомандующий, Пограничной службе Украины – не запустить российских наблюдателей. И могу вам гарантировать, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен", – заявил он.

Так, президент подчеркнул, что как раз таким способом планируется физически не допустить прибытие в Украину россиян в качестве наблюдателей от международных организаций.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет. Отмечается, что запрет объявлен на время военного положения.