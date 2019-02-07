Пойман подозреваемый в организации убийства "Сармата": подробности и фото

Полиция задержала подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове", - сообщил он.

По словам Аброськина, мужчина последние пять месяцев он скрывался в разных областях страны, постоянно меняя место жительства.

"Мы настойчиво продолжаем работать по всем заказным убийствам, для нас нет разницы, кто потерпевший, главное - это человек, гражданин Украины", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", 16 декабря правоохранители задержали еще одного уроженца города Днепр, которого подозревают в заказном убийстве Виталия Олешко.