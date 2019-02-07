В Украину идет антициклон: синоптик рассказала, как изменится погода

В четверг, 7 февраля, в Украину придет антициклон: ожидается солнечная погода без осадков.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, только в Харьковской и Сумской области возможен небольшой снег.

В то же время, на дорогах понижение температуры воздуха укрепит гололед.

"Ближайшей ночью температура воздуха ожидается -1 -5 градусов, завтра днем от 1 мороза до 3 тепла, в южной части 3-8 градусов тепла. В Киеве завтра ожидается без осадков, с ночным морозцем -2-5 градусов, днем около нуля. Пятница и суббота еще побудут холодными, с воскресенья снова потеплеет", – прогнозирует синоптик.

"Скачки давления и температуры воздуха отбивайте профилактикой, здоровым питанием, мыслями о зимних распродажах, планами на весну и солнце", – также советует Диденко.

Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели.