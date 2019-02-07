РУС. | УКР.

четверг, 7 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 февраля

04:24
В Украину идет антициклон: синоптик рассказала, как изменится погода
03:30
В Киеве водитель жестоко наказал наглого автохама: видео расплаты
02:28
Любимицу пропагандистов Путина поймали на жестоких убийствах
01:22
Еще не упал: в сети подметили интересные нюансы с мостом Путина в Крым
00:19
Умерла многодетная украинка, которую спасали всей страной
00:15
Барселона - Реал: видео голов
00:10
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской индивидуальной гонки в Кенморе

6 февраля

23:55
"Барселона" и "Реал" в упорнейшем матче расписали боевую ничью в Кубке Короля: видеообзор
23:52
Появилось видео смертельной атаки ВСУ на позиции боевиков
23:31
В сети показали месть пешеходов "герою парковки" в Киеве: фото
23:14
Под Черновцами два буса устроили смертельную аварию: фото
22:48
Украинцев арестовали в ЕС за перевозку 2,5 тонн наркотиков
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украину идет антициклон: синоптик рассказала, как изменится погода

четверг, 07 февраля 2019, 04:24

В четверг, 7 февраля, в Украину придет антициклон: ожидается солнечная погода без осадков.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, только в Харьковской и Сумской области возможен небольшой снег.

В то же время, на дорогах понижение температуры воздуха укрепит гололед.

"Ближайшей ночью температура воздуха ожидается -1 -5 градусов, завтра днем от 1 мороза до 3 тепла, в южной части 3-8 градусов тепла. В Киеве завтра ожидается без осадков, с ночным морозцем -2-5 градусов, днем около нуля. Пятница и суббота еще побудут холодными, с воскресенья снова потеплеет", – прогнозирует синоптик.

"Скачки давления и температуры воздуха отбивайте профилактикой, здоровым питанием, мыслями о зимних распродажах, планами на весну и солнце", – также советует Диденко.

Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Медицинские наркотики: парламент против, но есть варианты

Наступление на открытое общество: смогут ли активисты конкурировать с олигархами в контроле власти

Мороз до минус 30: синоптик предупредил о температурных "качелях" в феврале

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: