Известный журналист поставил крест на мечтах Путина об Украине

Президент России Владимир Путин потерял Украину навсегда, та как страна законодательно закрепила курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

Об этом в блоге на "Эхо Москвы" написал журналист Евгений Киселев.

"Помните, как Владимир Путин с фирменной издевательской интонацией ответил Ларри Кингу на вопрос: "Так что же случилось с подводной лодкой?" - сказал: "Она утонула"? Так вот, на вопрос: "Так что же случилось с Украиной на прошлой неделе?" - я отвечу: "Она уплыла". Все, нет ее больше с вами, обожатели путинские вы мои. Ваш кумир ее потерял навсегда. И то, что с 7 февраля 2019 года курс на вступление в НАТО и ЕС закреплен в украинской конституции - лишь юридическое закрепление состоявшегося факта", - подчеркнул журналист.

Также Киселев развенчал популярный пропагандистский миф о том, что Украину "там не ждут".

"И пусть говорят, что Украину там никто не ждет. Во-первых, это не совсем так. В 2008 году в Бухаресте на саммите НАТО всерьез рассматривалась возможность предоставления Украине ПДЧ (плана действий по членству в НАТО), а в 2010 году Европарламент принял постановление - которое никто не отменял – о том, что Украина вправе претендовать на членство в Евросоюзе", - написал он.

Кроме этого Евгений Киселев напомнил, как совсем недавно скептики отказывались верить, что гражданам Украины дадут право безвизовых туристических поездок в страны шенгенской зоны.

"А теперь отдельные страны ЕС уже начали выдавать украинским гражданам рабочие визы, по которым они могут легально ездить на заработки в Европу. Никто не верил, что США начнут поставлять в Украину летальное оружие, включая знаменитые "Джавелины" - суперсовременные противотанковые ракетные комплексы, однако же эти поставки начались. Процесс пошел, как часто любил говорить Михаил Сергеевич Горбачев", - резюмировал журналист.

Как сообщал "Апостроф", ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал, как Украине дожать Путина по важнейшему вопросу на Донбассе.