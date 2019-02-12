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Тимошенко рассказала, как остановит бегство "мозгов" из Украины

вторник, 12 февраля 2019, 13:18

Новая власть создаст необходимые условия, чтобы каждый украинец имел возможность жить и работать в Украине.

Об этом во время вече жителей пгт Козова на Тернопольщине заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Она отметила, что сегодня мир определил главной ценностью интеллект человека.

Именно поэтому, "если мы хотим быть успешной нацией, нам нужно на нашей земле создать все условия для того, чтобы наша молодежь, ученые, предприниматели - народ - жили здесь, дома".

Как отметила Тимошенко, для того чтобы люди не уезжали за границу в поисках лучшей жизни, недостаточно только поднять зарплаты, поскольку должен быть комплексный подход.

Так, нужно обеспечить людей правом и возможностью заниматься предпринимательством: ввести систему микрокредитования.

"Каждый банк под готовый бизнес-проект даст финансовые ресурсы без залога и под 3% годовых. Мы запустим эту модель", - пообещала она.

В области здравоохранения, по ее мнению, необходимо ввести медицинское страхование, когда за работника страховой взнос платить работодатель, а за пенсионеров, детей и неработающих - государство.

Кроме того, как утверждает Тимошенко, изменения коснутся и образования: вырастут зарплаты работникам учебных заведений, а высшее образование станет бесплатным.

Молодые семьи, отмечает политик, получат действительно доступное жилье, без первого взноса, под 3-4% годовых и со сроком возврата кредита от 15 и более лет.

Говоря о пенсии, она отметила, что увеличить их поможет персонифицированная система. Согласно плану Тимошенко, с первого дня работы для каждого человека в государственном банке открывается отдельный счет, на который будут поступать пенсионные взносы. Граждане будут получать начисления депозитных процентов на эти взносы всю жизнь, и когда человек выйдет на пенсию, он будет знать, сколько имеет средств на счете, и сможет распоряжаться этими деньгами.

Не обошла вниманием кандидат в президенты и рост доходов людей, ведь они являются предпосылкой экономического подъема.

"Украина вернется в глобальное пространство как конкурент за своих людей. И нас не будут разбирать по миру", - подытожила Тимошенко.

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