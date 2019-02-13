РУС. | УКР.

среда, 13 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

22:26
Цинизм и нахальство: журналистка жестко высказалась о походах адвоката Зайцевой по ТВ
21:56
Троллейбус в Киеве сломался под натиском пассажиров: опубликовано видео
21:32
В Киеве произошел серьезный пожар на "Левобережной": видео и первые подробности
21:25
Умер легендарный футболист киевского "Динамо"
21:25
Скандальное отстранение Супрун: в Кабмине пошли на "исключительные" меры
21:13
Аякс - Реал: стартовые составы
21:07
МАУ на заметку: в Британии приняли важное решение по названию Киева
21:00
Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: стартовые составы
20:35
Убийца древнего Крыма: в сети назвали причину разрушения известного памятника
20:04
В Иране террористы атаковали автобус: десятки погибших, фото и видео
19:40
Нужно менять всю систему: Тимошенко рассказала о новой конституции
19:35
В России бьют тревогу из-за новых санкций от США: названа причина
Все новости

Не выдержал: в сети рассказали о вопиющей трагедии с бойцом ВСУ: опубликовано фото

среда, 13 февраля 2019, 13:12

Стало известно о самоубийстве украинского военнослужащего, воевавшего на Донбассе.

Об этом сообщает фонд Вернись живым в Facebook.

"Не выдержала психика. Он повесился", - читаю обжигающие холодом слова. Где-то неделю назад мы опубликовали на странице фонда две фотографии военного на уже оккупированном блокпосту "Балу" вблизи Дебальцево. Улыбающийся и искренний, он держал на руках таксу по имени Рубин, которого бросили местные. Один из пользователей, ветеран войны в Донбассе, написал под постом: "Царство небесное", - говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, узнать фамилию или какие-либо другие данные о погибшем так и не удалось.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смертельном ЧП с солдатом ВСУ. Также в Константиновке покончил с собой 20-летний военнослужащий ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Ложись, Бандера": кому выгоден скандал и почему его раздувают

Кто заказал Гандзюк: месть чиновника или политические игрища

Врач-офтальмолог о причинах возникновения близорукости и о профилактике зрения

Так воровать удобней: почему украинские дороги сходят вместе со снегом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: