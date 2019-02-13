Не выдержал: в сети рассказали о вопиющей трагедии с бойцом ВСУ: опубликовано фото

Стало известно о самоубийстве украинского военнослужащего, воевавшего на Донбассе.

Об этом сообщает фонд Вернись живым в Facebook.

"Не выдержала психика. Он повесился", - читаю обжигающие холодом слова. Где-то неделю назад мы опубликовали на странице фонда две фотографии военного на уже оккупированном блокпосту "Балу" вблизи Дебальцево. Улыбающийся и искренний, он держал на руках таксу по имени Рубин, которого бросили местные. Один из пользователей, ветеран войны в Донбассе, написал под постом: "Царство небесное", - говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, узнать фамилию или какие-либо другие данные о погибшем так и не удалось.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смертельном ЧП с солдатом ВСУ. Также в Константиновке покончил с собой 20-летний военнослужащий ВСУ.