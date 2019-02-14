Великосветские казаки: в сети порадовали очередным абсурдным фото из Крыма

В оккупированном Крыму, в Симферополе, обнаружилась "Казачья академия", в которой готовят в том числе "великосветских девиц, пажей и гардемаринов".

Соответствующее фото опубликовано на Twitter странице блогера RoksolanaToday&Крым.

Вывеска гласит, что "академия" является "учреждением высшего кадетского образования".

"Симферополь. Великосветские казаки? Что это такое?", – недоумевает блогер.

"Похоже на костюмированный бордель", – предполагают в комментариях.

"Пажей? Гардемаринов? Они вообще что ли умом тронулись?!", "Вот из такой Проню Прокоповну выкинули", "Прислугу в дворец Путина готовят", – также пишут комментаторы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Беларуси в столичном метро из вагона выгнали пророссийского казака, при этом сбив с него шапку-"папаху".