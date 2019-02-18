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Сердце великой нации: Тимошенко вспомнила трагические события Революции Достоинства

понедельник, 18 февраля 2019, 21:12

На Майдане во время Революции достоинства билось сердце великой нации.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook в память героям Небесной Сотни, всех тех, кто пал в бою за Украину.

«Тревожный и решающий день. Страшная и трагическая ночь. Даже далеко от Киева, за решеткой, я слышала, как бьется сердце великой нации. Сегодня не просто годовщина. Это - день рождения действительно новой, европейской Украины», - отметила лидер «Батькивщины».

Она обидно заметила, что потери лучших сыновей и дочерей Украины на Майдане, Крым, Донбасс, война - все это «последствия большой ошибки неверного выбора, которую мы исправляем сих пор».

«Тогда весь Майдан, а за ним и вся нация верила, что изменения - возможны! Что Небесная Сотня погибла не просто так. Следующие 5 лет не принесли тех изменений, которых все ждали, к сожалению», - отметила председатель партии.

Юлия Тимошенко убеждена, страна должна воплотить то, ради чего наши герои отдали свои жизни, ведь «другого выбора у нас нет».

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