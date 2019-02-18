​Украинцев предупредили о мощных магнитных бурях: названы даты

На протяжении 18-24 февраля Украину ждут сразу три магнитные бури.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Так, 19 и 21 февраля прогнозируют магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1, а 20 февраля астрономы ожидают магнитную бурю первого уровня G1.

Отмечается, что согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы – слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты, на наземные системы – полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Метеозависимым людям также следует быть внимательными. Может сильно разболеться голова, нарушиться работа сердечно-сосудистых заболеваний, присутствовать упадок сил.

Как сообщал "Апостроф", в феврале 2019 года ожидаются несколько магнитных всплесков.