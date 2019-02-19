Дети больных родителей: в сети показали символ дикости и жути путинского рая

В сети были опубликованы очередные фото того, как в оккупированном Крыму детей подвергают милитаристской пропаганде России.

Фотографии были размещены на Twitter странице блогера под ником RoksolanaToday&Крым.

Особое внимание блогера привлекла девочка Даниэлла из Джанкоя. Как сообщается, ей 13 лет, однако выглядит она значительно младше своего возраста. Несмотря на это, Даниэлла регулярно участвует в различных военных "играх" и церемониях, фотографируется в форме и с автоматом.

"У нас много жути в Крыму. Детей массово используют для пропаганды пути в рай им. Путина. Но это бледное, маленькое, с мешками под глазами дитя – как символ просто дикости и жути. Девочке 13 лет! Ребенок изможден и нездоров на вид. Но по фиг – в Сирии помереть пойдет.", – пишет блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму создали лагерь, в котором дети проходят "курс молодого бойца".