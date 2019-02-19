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Жена украинского прокурора оказалась звездой Instagram: она тратит миллионы
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Жена украинского прокурора оказалась звездой Instagram: она тратит миллионы

вторник, 19 февраля 2019, 11:07

Жена прокурора по организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Руслана Биловара, Ирина, живет на широкую ногу, и ее расходы значительно превышают официально задекларированные доходы семьи.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші".

По данным журналистов, Биловар декларировал только покупку дорогих авто. Но тот факт, что Ирина – инстаграм блогер позволяет получить дополнительную информацию о том, как живет семья чиновника.

Так, в апреле 2017 года жена прокурора опубликовала фотографию, на которой видны ее часы, бренда Graff butterfly. Эта компания производит ювелирные изделия королевского класса. Часы имеют ремешок из кожи аллигатора, корпус из белого золота, а циферблат украшен зелеными изумрудами и бриллиантами. Цена – от 120 тысяч долларов.

На другом фото у женщины можно увидеть другие часы – Rolex. В Украине его можно купить за 1 миллион гривен. Сумочка Valentino – 1200 евро. Chanel – 2000 евро. Другая того же бренда – 3000 евро. Louis Vuitton – 2500 евро.

Также в блоге Ирины нашли множество фото с отдыха на различных курортах: Турция, Египет, Греция, Мальдивы. Также она посетила в 2017 году Москву. Всего за три года журналисты насчитали у Биловар 1,72 млн грн расходов на путешествия.

Возле своего дома Ирина Биловар сфотографировалась на велосипеде ценой в 120 тысяч гривен, а на другом фото – она рядом с автомобилем Audi q7 2017 года выпуска. Судя по подписи, она ездит на нем на работу. Цена такого автомобиля 1,5 млн гривен.

Хотя жена-нотариус за три последних года официально заработала чуть больше миллиона гривен. И в декларации ее мужа это авто отсутствует. Авто такой же марки зарегистрировано на фирму мамы-прокурора. Вместе с часами, сумочками, незадекларированным автомобилем и путешествиями, начисленные нами по фото расходы прокурорской семьи за три года перевалили за 8 миллионов.

В декларации с 2016 по 2017 год Биловар официально потратил только 400 тысяч гривен на все: еду, бензин, коммуналку. Но в соцсети жены совсем другая картина. За этот же период лишь на отпуска они потратили миллион.

Как сообщал "Апостроф", ранее одного из прокуроров Закарпатья поймали на золотой авантюре в Африке.

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