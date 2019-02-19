Мороз и солнце: синоптик рассказала о погоде во власти антициклона

Во вторник, 19 февраля, в Украине ожидается сухая, преимущественно солнечная погода.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталка Диденко.

В то же время, в ночь на вторник прогнозируется похолодание до 4-8 градусов мороза, в Харьковской и Сумской области до -10 градусов.

Однако, по словам синоптика, днем 19 февраля потеплеет до +3 +7 градусов.

"В дневные часы уже подключится солнце, поэтому потеплеет до +3 +7 градусов. На северо-востоке воздух не успеет прогреться, там ожидается 1 +2 градуса. Теплой будет погода в западных областях: ночью 0 +3, днем +5 + 1 градусов. В южной части Украины ожидается ночью 0-5 мороза, днем +3 +7 градусов", – пишет Диденко.

В Киеве также будет сравнительно тепло.

"В Киеве 19 февраля ближайшая ночь проморозит столичный воздух, -4-7 градусов. Но завтра днем солнце прогонит "минусы" и приведет +4 +6 градусов. Пока будет в Киеве сравнительно тепло, похолодание придет 22-23 февраля. А в воскресенье, 24 февраля, снова потеплеет", – обещает синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о погоде на начало недели. Уже со вторника, 19 февраля в Украину придут настоящие морозы до -10 градусов. До среды, 20 февраля, включительно осадков не ожидается.