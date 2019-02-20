Под Ровно на коленях встретили кортеж с телом погибшего бойца ВСУ: фото

В Ровенской области местные жители на коленях встречали тело земляка-военнослужащего, который погиб в зоне ООС на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Святослав Смук.

Солдат 24-й отдельной механизированной бригады Руслан Кондратюк погиб 15 февраля в районе Марьинки в результате попадания наемниками РФ из ПТРК в военный автомобиль ГАЗ-66, когда машина заезжала на позицию.

Кортеж с телом бойца прибыл ночью 19 февраля в город Млинов Ровенской области.

"Отдаю должное млиновчанам: ночью встретить тело своего земляка такой количественной общиной - это нечто", - написал Смук.

По его словам, военного похоронят в родном селе Войница.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ.