Морпехи ВСУ получили на передовую новую военную технику: фото

Десантно-штурмовой батальон морской пехоты ВСУ получил новые бронеавтомобили "Варта".

Об этом сообщают корреспонденты Информагентства Минобороны.

Как отмечается, военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта в Херсонской области, передали представителям отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства "Варта".

"Эти мощные разработки украинского ОПК станут на вооружение морских пехотинцев и усилят их огневую мощь и мобильность при выполнении боевых задач в составе сил и средств, привлекаемых к проведению операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

"У нас уже есть определенный опыт эксплуатации этих бронированных гигантов. Надеемся, что во время выполнения боевых задач на линии разграничения, они значительно усилят возможности морских пехотинцев", – говорит главный сержант взвода морской пехоты старший сержант Василий Бабийчук, за плечами которого участие в трех миротворческих операциях и опыт боев на Востоке в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали модернизированный танк Т-64 образца 2017 года, который серийно поставляется в ВСУ.