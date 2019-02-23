РУС. | УКР.

суббота, 23 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

05:37
Волонтеры показали предсмертное фото ДРГ боевиков под Авдеевкой
04:42
Морпехи ВСУ получили на передовую новую военную технику: фото
03:29
На Донбассе ликвидировали командира боевиков ДНР по кличке "Кудесник": фото
02:38
Соцсети насмешил памятник одиозному путинскому дипломату: фото и видео
00:40
Лучшая теннисистка Украины проиграла матч-триллер на супертурнире в Дубае: опубликовано видео
00:17
Антициклон вытесняет непогоду из Украины: синоптик дала прогноз на выходные
00:15
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта
00:10
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта

22 февраля

23:47
В России девочка умерла в муках в запертой квартире: в сети нашли фото ребенка и горе-матери
23:31
Сумасшедшие психопаты: в сети оценили фото концерта в Донецке к 23 февраля
23:16
Известный писатель опубликовал мощные фотопортреты бойцов ВСУ на передовой
22:47
В Крыму наградили "беркутовцев", которые разгоняли Майдан
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Морпехи ВСУ получили на передовую новую военную технику: фото

суббота, 23 февраля 2019, 04:42

Десантно-штурмовой батальон морской пехоты ВСУ получил новые бронеавтомобили "Варта".

Об этом сообщают корреспонденты Информагентства Минобороны.

Как отмечается, военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта в Херсонской области, передали представителям отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства "Варта".

"Эти мощные разработки украинского ОПК станут на вооружение морских пехотинцев и усилят их огневую мощь и мобильность при выполнении боевых задач в составе сил и средств, привлекаемых к проведению операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

"У нас уже есть определенный опыт эксплуатации этих бронированных гигантов. Надеемся, что во время выполнения боевых задач на линии разграничения, они значительно усилят возможности морских пехотинцев", – говорит главный сержант взвода морской пехоты старший сержант Василий Бабийчук, за плечами которого участие в трех миротворческих операциях и опыт боев на Востоке в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали модернизированный танк Т-64 образца 2017 года, который серийно поставляется в ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мороз до -15: синоптики предупредили о возвращении зимы

Оскар-2019: онлайн-трансляция кинопремии

Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия

Расстрел Небесной сотни на Майдане: хронология событий "кровавого февраля"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: