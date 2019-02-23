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В Украине мошенники выиграли тендер на поставку бронежилетов: фото

суббота, 23 февраля 2019, 12:25

Филиал "Укрзализныци", "Одесская железная дорога", подписала договор о поставках бронежилетов, однако производитель заявил, что не продавал никакой продукции подрядчику.

Об этом сообщает сайт "Железная дорога без коррупции".

Как отмечается, по договору, заключенному 28 декабря по результатам тендера, фирма должна поставить железнодорожникам индивидуальное обмундирование, в перечень которого вошли: бронежилеты, наколенники, резиновые палки, разгрузочные жилеты, кобуры, тактические перчатки, зимние перчатки, пояс для оружия и поясной ремень.

Производителем бронежилетов в договоре было указано ООО "Баллистика" и предоставлены соответствующие документы с изображением бронежилетов данного производителя.

Однако 18 февраля на своей странице в Facebook ООО "Баллистика" заявило, что никакого отношения к фирме победителя тендера не имеет. Кроме этого "Баллистика" утверждает, что за весь период существования компании такое количество бронежилетов указанного класса, они никому не продавали, а предлагаемая стоимость продукции существенно завышена.

Как пишут "Наши деньги", договор с ООО "Охота" был заключен по результатам аукциона. Тогда тендерный комитет отклонил предложения конкурентов - ООО "Харьковский завод средств индивидуальной защиты" и ФЛП Ожегов Николай Сергеевич, которые были дешевле. Предложения были отклонены, в том числе, из-за отсутствия необходимых документов о происхождении бронежилетов.

"Охота" зарегистрировано в 2017 году на Веру Винс, она также владелица ООО "Охота Умань". Это магазины оружия в Николаеве и Умани, на сайте сети указано, что ей принадлежит и магазин в Первомайске Николаевской области.

По данным "Прозорро", "Охота" получила заказов на 675 тыс грн.

Договор предусматривал, помимо прочего, поставки 57 бронежилетов по 4612 грн/шт. На сайте "Баллистики" такие же бронежилеты 4 класса стоят на 15% дешевле. Но по условиям договора, поставщика возложены и транспортные расходы по доставке товара на заявку заказчика.

Напомним, о причинах и последствиях коррупции в Украине читайте в материале "Апострофа": Почему в Украине коррупция превыше всего: главные причины.

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