Почему в Украине коррупция превыше всего: главные причины

По итогам 2018 Украина выбыла из топ-50 стран в рейтинге инновационных экономик Bloomberg Innovation Index, занимая 53-е место. Аналитики издания учитывают затраты на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний. О том, почему Украина потеряла позиции и чего ожидать дальше, "Апострофу" рассказал финансист, экс-заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко.

Этот показатель, безусловно, важен. Насколько мне известно, главная причина нашего падения - это уменьшение государственных расходов на научные разработки. Но дело здесь значительно глубже. Все страны можно разделить на две категории. В одних странах доминируют хорошие компании, а в других плохие. Хорошие компании - это те, которые в основном зарабатывают на инновациях и хорошем менеджменте, на напряженной работе человеческого ресурса. Доказано, что такие компании значительно увеличивают свою капитализацию, поэтому они дорогие.

Другая группа стран, в которых доминируют плохие компании - там почти не занимаются инновациями, а просто зарабатывают деньги на бюджете, нефти, газе, коррупции, рейдерстве. Такие компании пытаются избежать уплаты налогов или вообще их не платят, не занимаются благотворительностью.

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Вот у нас доминируют плохие компании. Они самые прибыльные, имеют больше ресурсов. А это все происходит так по той причине, что бизнесмен - рациональный человек. У него есть выбор: куда инвестировать и что даст большую отдачу. Если ты инвестируешь в инновацию, то в лучшем сценарии получишь прибыль в одном из десяти случаев. Или ты инвестируешь в коррупцию, инвестируешь для того, чтобы купить лицензию якобы на добычу газа, а затем заключаешь договор о совместной деятельности с государственной компанией и зарабатываешь деньги. Конечно, что-то даешь менеджменту государственной компании, что-то "на гору", а что-то оставляешь себе. Это то, чем любят заниматься у нас депутаты, после чего убегают за границу.

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Поэтому в Украине инвестиции в коррупцию более прибыльные, более безопасные, чем инвестиции в инновации. Политика у нас - наиболее рентабельный бизнес. Вот именно это и является причиной того, что бизнес почти не инвестирует в инновации, а у государства все меньше средств.

Еще одна проблема - это наша форма организации науки, которая осталась архаичной, советской. У нас же существует Академия наук - абсолютное бессмысленное объединение, где наукой правят старцы. Средний возраст ученых там составляет 84 года. Как правило, никто не занимается наукой, деньги идут в основном на машины, секретарш, здания, отопление, а молодые люди разбегаются за границу и там уже занимаются наукой. Ни один политик не решается разрушить эту систему науки, а уже давно надо было ликвидировать многочисленные Академии, на которые тратятся десятки миллиардов гривен. Этот аппарат управления надо ликвидировать, Академические институты объединить с университетами. Кстати, число университетов у нас в три раза больше, чем в нормальных странах.

Это реформы, которыми мы не занимаемся вообще. Этот дом престарелых (Академия наук) никто не трогает, мы называем это наукой и удивляемся, почему на последних местах. А может это и хорошо, что дают меньше денег, потому что в руки молодым исследователям средства не попадают, все съедается на аппарат управления и вот этих "нимф академиков", большинство из которых малограмотные.