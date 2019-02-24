MARUV поставили жесткое условие для участия на "Евровидении"

Стало известно об интересной детали в скандале с концертами MARUV в России.

Ею в Facebook поделилась директор департамента по связям с общественностью и средствами массовой информации ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Виктория Сидоренко.

"В контракте от "Общественного" есть требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление", - написала она.

Кроме того, Сидоренко четко ответила украинцам на недовольство результатами Национального отбора.

"Почему-то думаю об этом целый день. Сегодня мы говорим о Нацотборе и у каждого есть менеджмент НСТУ, который можно обвинять, возлагать ответственность за результат и ждать какого-то решения. Довольно удобно. Завтра мы будем говорить о другом, значительно более важном для судьбы страны голосовании. И там не будет менеджмента НСТУ. Мы и только мы сами как общество будем отвечать за результат. Это называется демократия", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее MARUV высказалась о войне в Украине шуткой американского комика.