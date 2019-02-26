РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

04:26
В сети показали завораживающие фото зимнего Крыма в снегу
03:30
​Землю ждет ледниковый период: озвучена новая дата конца света
02:28
Наемник "Пилот" пополнил "бригаду 200" боевиков на Донбассе: фото
01:23
В сети рассказали о творце новейшей истории Украины с Донбасса: фото
00:18
Крымское бри-бря-брю: в сети показали уникальный сыр-понос от оккупантов

25 февраля

23:50
Молитесь и умирайте: бежавший из Украины священник РПЦ разозлил сеть цинизмом
23:32
В сети показали месть киевлян наглому "герою парковки": фото
23:15
Скандал с подкупом избирателей: в БПП пригрозили бойкотом парламента
22:45
Верховный суд принял новое решение по резонансному делу "Савченко-Рубана"
22:15
Пощечина Европе: на Западе отреагировали на скандал с дочерью соратника Путина
21:45
В сети показали фото наемника Путина, который решил вступить в "бригаду 200"
21:15
В Киеве произошло смертельное ЧП с подростком: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети показали завораживающие фото зимнего Крыма в снегу

вторник, 26 февраля 2019, 04:26

В сети показали фото бушующей зимы в оккупированном РФ Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

В сети жителей аннексированного полуострова возмутила зимняя погода. В конце февраля, когда все уже ждут весну, в городе Гурзуф выпал снег.

"Гурзуф. Зима? Зачем?", - написали блогер и опубликовала снимки укрытого белой пеленой города.

Напомним, в интернете выставили фото первого снега в октябре в оккупированном Россией Крыму. Тогда снег выпал на южном берегу Крыма, в районе горы Ай-Петри и города Ялта.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму, на горе Ай-Петри, сошла снеговая лавина: весь транспорт на дороге оказался заблокирован.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Оскар-2019: все победители кинопремии

Мороз до -15: синоптики предупредили о возвращении зимы

Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия

Расстрел Небесной сотни на Майдане: хронология событий "кровавого февраля"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: