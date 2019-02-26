В сети показали завораживающие фото зимнего Крыма в снегу

В сети показали фото бушующей зимы в оккупированном РФ Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

В сети жителей аннексированного полуострова возмутила зимняя погода. В конце февраля, когда все уже ждут весну, в городе Гурзуф выпал снег.

"Гурзуф. Зима? Зачем?", - написали блогер и опубликовала снимки укрытого белой пеленой города.

Напомним, в интернете выставили фото первого снега в октябре в оккупированном Россией Крыму. Тогда снег выпал на южном берегу Крыма, в районе горы Ай-Петри и города Ялта.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму, на горе Ай-Петри, сошла снеговая лавина: весь транспорт на дороге оказался заблокирован.