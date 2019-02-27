Мерзко выглядят все: известный украинец жестко высказался о скандале с "Евровидением"

Скандал вокруг отбора на Евровидение-2019 является одним из симптомов болезни лицемерия, болезни равнодушия к собственной стране и ее будущего.

Данное мнение в колонке на "Еспресо" озвучил известный журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

"Я мог бы написать, что Украина превращается в страну лицемеров, но это будет ложью. Украина всегда была страной лицемеров – прежде всего это обстоятельство не давало ей развиваться и загнало в тупик криминального режима. Только 2014 год, когда вокруг гибли люди и утрачивались территории, сделал лицемерие не очень приличным. Но теперь первый шок уже прошел, да и войны настоящей нет – так, замороженный конфликт. И большая часть украинского общества возвращается к своей сущности", - считает он.

По его словам, вся история национального отбора, от первого до последнего решения – позор и никак иначе не выглядит, чтобы там кто ни думал.

"История с "Евровидением" - это просто один из симптомов болезни лицемерия, болезни равнодушия к собственной стране и ее будущему. Потому что на самом деле всем понятна ситуация. Все знают, что выступать в России аморально, что убеждать целый мир и самих россиян, что они могут убивать и калечить, а мы утремся и будем дальше бабло заколачивать аморально, что ссылки на государство, которое "продолжает торговать, а нам почему нельзя" это ложь хотя бы уже потому, что оттого, что ты сам – гражданин аморального государства, это никак не оправдывает твоей личной низости. Но всем абсолютно все равно. Всем – по барабану", - написал Портников.

"И не только из-за денег, хотя деньги, конечно, главное. А еще и из-за равнодушия к собственному государству, из-за этого вечного "Украина отдельно, а я отдельно". Ведь то, что эстрадные исполнители хотят представить Украину – это тоже ложь. Они просто хотят использовать Украину для выступления на престижном фестивале и это важно им ровно настолько, насколько помогает карьере и заработкам. Точка", - добавил он.

Портников считает, что украинцам приятно думать, что на протяжении веков у них не было государственности "просто потому, что мешали другие народы, а они боролись и проигрывали".

"Так вот теперь можете убедиться, что это не совсем так. Государства не было именно потому, что количество равнодушных лицемеров всегда превышало количество граждан. И если так произойдет на этот раз тоже – не стоит потом винить Путина, Россию, равнодушный Запад и метеоритный дождь в том, что Украина куда-то делась. Винить нужно самих себя", - заключил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в скандале с Евровидением-2019 наметился громкий поворот.