Политолог назвала достижения Тимошенко в прошлом, которые остановили эпидемию свиного гриппа в Украине

Ситуация со свиным гриппом в Украине под контролем благодаря прошлым заслугам политика и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает политолог Анне Быкова на своей странице в Facebook.

"В Кировоградской области на прошлой неделе был зарегистрирован очередной летальный исход от осложнения, вызванного вирусом гриппа типа А (H1N1) Мичиган. Все узнали знакомый код? Да, это именно "свиной грипп". Как сообщают в Кировоградском областном лабораторном центре, это уже четвертый летальный случай в области с начала года", - написала она, ссылаясь на информацию Newsone.

По словам Быковой, отсутствие масштабной эпидемии свиного гриппа в Украине связано с деятельностью в 2009 - начале 2010 годов премер-министра Юлии Тимошенко.

"Напомню, что в прошлый раз, 10 лет назад, Украина обошла по стеночке эпидемию "свиного гриппа" как раз благодаря своевременному вмешательству Тимошенко. Как премьер-министр она смогла оперативно принять нужные решения и действия… А сегодня на Национальном медицинском форуме она предложила создать единую национальную стратегию системы здравоохранения", - добавила Быкова.

В тоже время действующая власть никак не комментирует вспышку А (H1N1).

"Порошенко провозглашает сверхамбициозные планы по дальнейшей реализации медицинской реформы. Мнением общества не сильно интересуется. Зеленский – наоборот: своей позиции не имеет, предлагает людям самим прописать пункты программы. Картина маслом. "Свиной грипп" уже в Украине, медики это подтверждают, а нынешняя власть попросту бездействует", - констатирует политолог.

Отметим, с начала эпидемического сезона гриппа в Украине зарегистрировано 33 летальных случая.

Напомним, вирус гриппа "Мичиган" - это разновидность штамма H1N1, известного как "Калифорния" или свиной грипп, который активно циркулировал в Украине в 2009-2010 году.

Как сообщал "Апостроф", эксперты рассказали, как пережить эпидемию гриппа с наименьшими потерями для здоровья и кошелька.