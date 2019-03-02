Бойцам ВСУ на передовой и морякам на Азове повысили доплаты: названы цифры

Военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые находятся в районе ООС, и морякам, которые находятся в акватории Азовского моря, повысят доплаты к денежному обеспечению.

Об этом сообщается на Facebook странице министра обороны Степана Полторака.

Отмечается, что военнослужащие на первой линии столкновения на Донбасс будут получать доплату в 2000 грн, на второй линии – 1000 грн. Моряки будут получать доплату в 5500 грн, а во время выхода на боевые дежурства – 12 тысяч грн.

"По решению Президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим ВС Украины, которые находятся в районе ООС. Выплаты будут происходить с первого апреля 2019 года. Военнослужащие, находящиеся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату +2000 гривен, и общая сумма будет составлять 12000; на второй линии соприкосновения 1 000 тыс. гривен; - и общая сумма будет равна 5 500 Кроме этого, будет повышено денежное обеспечение военнослужащих ВМС ВС Украины, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они будут получать доплату 5500 гривен, а при выходе на боевые дежурства - 12 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал о том, какие зарплаты получают военнослужащие на Донбассе.