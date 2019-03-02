РУС. | УКР.

суббота, 2 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

10:23
Знаменитый боксер, победивший Кличко, показал миру новорожденного сына
10:22
После тяжелой болезни умер знаменитый украинский писатель: в сети волна скорби
10:01
Где смотреть онлайн Реал - Барселона: расписание трансляций
09:57
Украинцы попали в серьезное ДТП в Москве: первые фото
09:54
Умер лауреат Нобелевской премии по физике
09:37
В чемпионате Украины произошла громкая отставка из-за скандального видео
09:36
Умерла известная голливудская актриса: названа причина смерти
09:31
Во сколько Украине обходится ремонт техники для ВСУ: названы цифры и "темные" бизнес-схемы
09:30
В сети обсуждают пояснение Жванецкого, почему он принял орден от Путина
09:12
Где смотреть онлайн Десна - Динамо: расписание трансляций
08:51
Лукашенко сделал неприятное для Украины заявление про захват Крыма
08:19
Когда из Украины полностью уйдут морозы и начнется настоящая весна: названы даты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Во сколько Украине обходится ремонт техники для ВСУ: названы цифры и "темные" бизнес-схемы

суббота, 02 марта 2019, 09:31

Компания "Богдан Моторс", которая принадлежит первому замсекретарю СНБО Олегу Гладковскому, получила полмиллиарда гривен по тайным контрактам на закупку грузовых и санитарных автомобилей для Министерства обороны, произведенных на китайских шасси.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В частности, 375 млн гривен "Богдан" получил из государственного бюджета в конце декабря прошлого года. Еще почти сто тридцать пять перечислили в январе и феврале 2019-го.

Активисты обнаружили, что машины, которые покупает в компании Олега Гладковского Минобороны, в розницу продают значительно дешевле. По словам автора антикоррупционного проекта Глеба Каневского, единственное что делает "Богдан" с китайской машиной – красит в зеленый и ставит буду позади.

В Министерстве обороны говорят о полнейшей прозрачности сделок Министерств с поставщиками. Однако в случае с "Богданами", оказывается, что это военная тайна.

В корпорации "Богдан" журналистам подтвердили, что контракт есть и он многолетний. В соответствии с ним производитель отгружает армии белорусские МАЗы и китайские джипы. В письме к изданию производитель утверждает, что нынешний заказ увеличен вдвое. О количестве, комплектации и стоимости единицы техники информации нет. Поэтому сравнить с рыночными ценами на такой же товар невозможно .

В то же время, по информации волонтеров, санитарный "Богдан" стоит около 30 тысяч долларов, и при этом постоянно ломается на фронте. Аналогичная, но гражданская версия этого внедорожника стоит до 15 тысяч долларов. Каневский говорит, что это мелочи по сравнению с доходами завода, который до недавнего времени принадлежал президенту Петру Порошенко.

По его словам, так называемый завод "Ленинская кузня" ("Кузня на Рыбальском") взяла на себя флот и выполняет роль посредника. "Они нанимают мощности государственных предприятий, и эти предприятия судна ремонтируют, а "Ленинская кузня" получает деньги", - говорит антикоррупционер.

Так, например, тендер на ремонт крейсера "Гетман Сагайдачный" объявили в 2017 году. Одно из требований к исполнителю – его верфи должны выходить в акваторию Черного моря. "Ленинская Кузня" находится на Рыбальском острове в Киеве, и она этот тендер выиграла

Деньги перечисляют авансом. Но работы выполняют на Ильичевском судоремонтном заводе. Так "Кузня" получила 10% от стоимости работ. Как отмечается, за покраску палубы заплачено 15 миллионов гривен.

Информация о том, во сколько обошелся ремонт дизельных двигателей, также засекречена. Известно, что авансом платили 25 миллионов бюджетных гривен. Вскоре после ремонта один из двигателей сломался и прокуратура даже пробовала судиться с "Кузней", однако результата это не принесло.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты проекта Bihus.info заявили что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Я демократичная мама и стулья по гримерке не бросаю - Мария Ефросинина

С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна

Масленица 2019: когда праздновать, что можно и нельзя делать

Играй, Хмельницкий: как областной центр удивил криминальной историей в стиле "back to девяностые"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: