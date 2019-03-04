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​Берегитесь дождей: синоптики уточнили прогноз погоды на 4 марта, карта

понедельник, 04 марта 2019, 05:39

В начале следующей недели вместе с потеплением украинцев посетят дожди, местами со снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Согласно прогнозу синоптиков, 4 марта в Украине, кроме южной части, дождь, ночью и утром местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.

Температура на Правобережье ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла, в западных областях до 15° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Как сообщал "Апостроф", в мае в Украине стоит ждать совсем нетипичной погоды, вплоть до установления летних температур. Так, в этот месяц погода ожидается довольно нетипичная: с резкими перепадами температуры.

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