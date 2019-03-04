Украину предупредили об опасной непогоде: карта

4 марта в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также ожидается дождь в восточных областях и на севере Левобережья, местами с мокрым снегом.

По Киеву и области сегодня - дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook уточнила, что в Украине прогнозируются штормовые порывы ветра.

"А такой ветер - одна из самых характерных признаков ранней весны, когда атмосфера начинает перестраиваться с зимних на летние процессы. Направление ветра - юго-западное", - сказала она.

4 марта юго-западный ветер принесет в Украину потепление.

Как сообщал "Апостроф", уже в ближайший понедельник на украинском ждет по-весеннему теплая погода. Температура воздуха иногда поднимется до +14 градусов.