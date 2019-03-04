РУС. | УКР.

понедельник, 4 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

10:54
Бегство "легенды" ДНР в Украину: подробности спецоперации, видео
10:46
С бантом и в стильном наряде: похорошевшая Пугачева закатила вечеринку
10:29
В сети вспыхнул новый скандал из-за дружбы Украины и России
10:25
Против экс-президента Украины закрыли дело о требовании взятки с олигарха
10:25
Под Тернополем произошла трагедия с потерявшимся малышом
10:05
София Ротару вернулась на сцену после проблем со здоровьем
09:59
Украину предупредили об опасной непогоде: карта
09:57
Украина еще может поехать на Евровидение-2019: появилось интересное заявление
09:42
Задержание украинского священника в Крыму: стало известно о новой подлости оккупантов
09:37
​В Киеве легковушка попала в жесткое ДТП с фурой: опубликовано видео
09:35
Украинский баскетболист стал автором рекорда в НБА: опубликовано видео
09:25
Участница Spice Girls собралась замуж спустя 20 лет отношений
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину предупредили об опасной непогоде: карта

понедельник, 04 марта 2019, 09:59

4 марта в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также ожидается дождь в восточных областях и на севере Левобережья, местами с мокрым снегом.

По Киеву и области сегодня - дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook уточнила, что в Украине прогнозируются штормовые порывы ветра.

"А такой ветер - одна из самых характерных признаков ранней весны, когда атмосфера начинает перестраиваться с зимних на летние процессы. Направление ветра - юго-западное", - сказала она.

4 марта юго-западный ветер принесет в Украину потепление.

Как сообщал "Апостроф", уже в ближайший понедельник на украинском ждет по-весеннему теплая погода. Температура воздуха иногда поднимется до +14 градусов.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Масленица 2019: когда праздновать, что можно и нельзя делать

Почему друзья вдруг превращаются во врага: как с этим бороться

Я демократичная мама и стулья по гримерке не бросаю - Мария Ефросинина

С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: