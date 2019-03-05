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Что осталось после откатов: сеть насмешили фото детских площадок в Крыму

вторник, 05 марта 2019, 04:28

В сети были опубликованы фотографии новых детских и спортивных площадок в оккупированном Крыму.

Соответствующие фото размещены на Twitter странице блогера RoksolanaToday&Крым.

На одном из снимков можно увидеть детскую площадку в Симферополе, которая состоит из, по всей видимости, новых качелей и горок, однако размещена при этом на пустыре, среди грязи и луж. На заднем фоне можно увидеть кучи мусора.

На другом фото – новая спортивная площадка в Гаспре, вокруг которой также разбитый и заросший травой асфальт.

"Это саженец площадки. Теперь его нужно поливать, удобрять — и он (может быть) вырастет", "Всё, что осталось после откатов…", – шутят в комментариях пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети указали на новую "мусорную" катастрофу в оккупированном Крыму.

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