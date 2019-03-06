Кохайтеся, чорнобриві: украинцам продают бракованные презервативы известной марки

В Украине на рынок попали бракованные презервативы Durex RealFeel в упаковках по 3 и 12 штук.Об этом сообщает Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

По информации ведомства, представитель производителя презервативов Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобритания с целью контроля своей продукции приобрел изделие своего бренда в интернете под номерами партий, которые ранее были не допущены в оборот и считались уничтоженными.

Речь идет о "Презервативах латексных с силиконовой смазкой Durex RealFeel (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт." партии №: 1000433147, 1000494067, 1000474803.

"Указанные партии не соответствуют требованиям технических регламентов к медицинским изделиям. Из-за указанной проблемы они (партии) не получили разрешения на продажу, однако все же появились незаконным образом на рынке Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для защиты потребителей компания - представитель производителя обратилась к правоохранительным органам Украины. Со своей стороны, Гослекслужба принимает все необходимые меры согласно действующему законодательству.

Как сообщал "Апостроф", также стало известно, что в Украине готовят жесткое решение по свободной продаже лекарств.