Сети взорвало видео с разгневанной молодой украинкой и ее парнем

Украинцев развеселило видео с участием молодой украинки, которая ругает своего парня за внешний вид.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Так, парень собирается на автобус. При этом, девушке не понравился его внешний вид. По этой причине девушка начинает ругать своего парня. На видео она ругает своего парня, используя при этом "вкусные" закарпатские слова и выражения, например "Рога и в чащу".

За несколько дней его посмотрели сотни тысяч человек. Некоторые осудили девушку за такое поведение. А кто-то просто смотрит видео и надрывает животы от смеха.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взорвало видео с боем двух лосей на белорусско-литовской границе.

Также раньше появилось смешное видео с участием белорусских "мигрантов", которые, не боясь, пересекающих границу с Литвой.