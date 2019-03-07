Украинский генерал рассказал о преступлениях "Ополченочки" и ее будущей судьбе

"Ополченочке" Светлане Дрюк грозит пожизненное тюремное заключение. Пока рано говорить о том, сможет ли она попасть под программу СБУ для раскаявшихся террористов.

Такое мнение "Обозревателю" озвучил бывший руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

"Относительно этой "ветряной" Светланы, которая сейчас, не знаю почему, чувствует себя здесь нормально. Чем она отличается от Лусварги, которого быстро взяли и привели? Почему ее никто не ищет. Что это за VIP-террорист? Говорить, что она подпадает под программу СБУ, никто не имеет права и не должен, это непрофессионально и безответственно", – сказал он.

Вовк подчеркнул, что Дрюк нужно сажать в тюрьму.

"Надо расследовать и отдавать ее в суд. Там определятся со сроком. Если брать 260 статью об участии в незаконном вооруженном формировании, то это до 10 лет. По ст. 258 (теракт), когда есть смерть человека, значит ей грозит пожизненное заключение. А обстрелы ее "Градами" принесли смерти людей", – считает генерал-майор.

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