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В сети показали видео с Керченским мостом-"призраком" и захваченным украинским судном в Крыму

четверг, 07 марта 2019, 10:59

6 марта сети опубликовали свежий ролик, на котором можно увидеть захваченный российскими силовиками украинский буксир "Яны Капу", а также Крымский мост, окутанный густым туманом.

В ролике, опубликованном в YouTube, также можно рассмотреть Генуэзский мол - воинскую часть в оккупированной Керчи.

Что касается Крымского моста, то такой эффект на видео был вызван обильным туманом, который заполнил на тот момент весь Керченский пролив. В такие дни кораблям запрещен проход под мостом и они все стоят на якорях, ждут пока туман рассеется.

В комментариях пользователи отмечают, что захваченные оккупационными властями Крыма украинские артиррелийские бронекатера "Никополь" и " Бердянск" находятся в порту Керчи, где пришвартованы у стенки речпорта и накрыты маскировочным материалом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Европе назвали истинную цель строительства Россией Керченского моста.

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