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Что подарить на 8 Марта: топ оригинальных и простых идей

пятница, 08 марта 2019, 10:01
Фото: pixabay.com

Наступил самый женственный день года, 8 Марта, и "Апостроф.Лайм" собрал самые яркие поздравления в стихах и прозе. Пришло время поговорить о трендовом макияже, поэтому мы рассказали, как накраситься на Международный женский день. И, конечно, нельзя не упомянуть о подарках для представительниц прекрасного пола.

Конечно, можно обойтись простыми, но от этого не менее приятными подарками. Поздравить любимую, маму, сестру или подругу можно вручив ей красивый букет и сказав несколько теплых слов. Но если вам хочется подойти к вопросу более творчески, предлагаем вам несколько ярких идей.


Фото: pixabay.com

В качестве милого сюрприза на 8 Марта хорошо подойдет романтический завтрак. Также можно удивить девушку, положив ей под подушку какой-то небольшой сюрприз - украшение, плюшевую игрушку, сладости. Если вы не можете озвучить ваши поздравления лично, отправьте цветы курьером, это будет неожиданно и приятно.


Фото: pixabay.com

Хорошим и бюджетным подарком будут билеты в кино или театр. Также можно вручить симпатичную чашку, мягкую пижаму или уютную подушку - эти вещи пригодятся и будут напоминать о том, кто их подарил еще долго. Крупные и дорогие подарки не совсем актуальны в этот праздник, но если вы знаете, что сможете таким образом порадовать того, кто вам дорог - действуйте! Ведь важно не то, какой подарок вы подарите, а то, какие чувства он вызовет.

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