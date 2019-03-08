​Пятая весна войны: в сети показали яркие фото красавиц ВСУ, защищающих Украину

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пятница, 08 марта 2019, 13:41

В сети появился трогательный видеоколлаж с украинскими женщинами-военнослужащими посвященный Дню 8 марта.

Соответствующий ролик опубликован на сайте ВМС ВС Украины.

"Пятая весна войны за Украину. Вопреки всем мы идем в Европу. Пренебрежительное отношение к женщинам? Слабый пол? Хрупкие плечи? Вторые роли в тени стереотипов? Это точно не про ВМС ВС Украины. Сильные лидеры и профессионалы, прекрасные, как наша родная Украина, надежные, креативные, смелые и ответственные - это наши дамы в погонах. Офицеры, старшины, сержанты, матросы, работники, волонтеры. В строю и резерве. Родные. Равные. Лучшие. И конечно же наши мамы, жены, дочери. Всегда любимые. Мы кланяемся Вам за невероятное тепло сердец, за разделенные боль утраты и радость победы. Спасибо судьбе за счастье быть с Вами. Да хранит Вас Господь. Гордимся. Ценим. Сегодня. Ежедневно. Всегда", - подписано видео.

Как сообщал "Апостроф", работники ГСЧС Киева сняли трогательное видео для женщин, посвященное Дню 8 марта.

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