Патриотизм против геморроя: в сети показали абсурдное видео из Крыма

В оккупированном Крыму, в Бахчисарае, на заборе больнице вывесили плакаты с патриотическими высказываниями российских исторических деятелей.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице крымского общественного активиста Эдема Дудакова.

"Бахчисарайская районная больница. Теперь даже геморрой без патриотизма не лечится. А особой ворожбой больного места призваны заниматься, очевидно, эти прославленные рускомиррные херои. И никто кроме них", – с сарказмом прокомментировал плакаты Дудаков.

Кроме того, замечает автор, на одном из плакатов знаменитое библейское изречение "Кто с мечем к нам придет, тот от меча и погибнет", приписано князю Новгорода, Александру Невскому.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google не изображать оккупированный Крым частью Российской Федерации на своих картах.