Не переставайте чувствовать: в сети рассказали поучительную историю с Донбасса

В сети попросили украинцев не терять сердечности на примере тех, кто часто бывает в зоне военного конфликта на Донбассе.

Соответствующую историю из реальной жизни опубликовал фонд "Вернись живым" в Facebook.

"Обычный дом обычного населенного пункта на Луганщине, которого коснулась война. Дом-призрак. Заколоченные окна, потрескавшиеся стены, по которым "работали" с тяжелого вооружения, ни намека на жизнь. Спросить бы о владельцах этих окон у женщин, которые проходят мимо. Но они не расскажут, ведь только увидев камеру, начинают проклинать тех, кто "приехал показывать нашу беду". Удивительно, но эти проклятия не затрагивают. Наверное, потому, что когда пять лет подряд почти ежедневно пропускаешь через себя чужую боль, перестаешь чувствовать. Все", - пишут волонтеры.

При этом, автор поста просит стараться чувствовать всегда, не в зависимости от жизненных перипетий.

"Не переставайте чувствовать. Не забывайте, что в нашей стране идет война. Пусть эти окна будут напоминанием: надо поддерживать свою армию, чтобы не наблюдать, как по улицам твоего города идут солдаты с чужими шевронами", - добавляют в фонде.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ.