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Россия готовит нападение на Украину: в сети назвали повод

воскресенье, 10 марта 2019, 09:47

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев заявил, что следующее нападение России может произойти в момент наибольшей слабости Украины, как это было в 2014 году.

"Крым и часть Донбасса временно оккупировали. Остальное удалось отбить ценой в тысячи жизней и через сверхусилия восстановленных Вооруженных Сил. Сейчас, когда ударные батальонные группы вдоль украинско-российской границы уже сформированы, новым поводом должен стать искусственно созданный внутренний беспорядок, когда русскоязычные матерные титушки в униформах под видом украинских националистов нападают на полицию, а стоит за этим один политический интерес, который или не читал украинскую историю столетней давности, или наоборот, еще хуже - очень хорошо изучил", - отметил он.

По словам Арьева, Россия "начинает прогревать" бронетехнику на границе с Украиной.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская журналистка ответила российской пропагандистке Ольге Скабеевой, которая пыталась сорвать прямой эфир украинского телеканала "Прямий".

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