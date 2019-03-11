Сильный ветер и снег: синоптики предупредили о непогоде в Украине

Вечером понедельника, 11 марта и во вторник, 12 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в том числе в виде дождя и снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"До конца суток 11 марта порывы ветра 15-20 м/с; в западных, северных, центральных областях 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый). 12 марта ночью на севере Левобережья порывы ветра 15-20 м/с; днем в Крыму и Приазовье значительные осадки в виде снега и дождя", - говорится в сообщении.

Отметим, что начиная с воскресенье, 10 марта, по всей территории Украины отмечаются сильные порывы ветра, в результате которых уже погибли несколько человек. Так, в Виннице от ветра дерево упало на 11-летнюю девочку, она погибла. А под Житомиром крыша с супермаркета упала на женщину с дочкой. Женщина погибла.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.