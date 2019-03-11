СМИ опубликовали интересные факты о пользе и вреде никотина

Многие считают, что никотин является причиной развития различных болезней – от сердечно-сосудистых до онкологии. Но это распространенный миф.

Об этом пишет издание Realist, напоминая о том, какое влияние в действительности оказывает никотин на организм и почему используется в медицине.

"Мы ассоциируем никотин с курением и зависимостью, но он содержится не только в сигаретах. В ходе исследований, учеными доказаны полезные свойства никотина", - пишет СМИ, приводя 10 интересных фактов.

1. Эндогенный никотин есть в организме человека ­– он производится печенью и необходим для обмена веществ.

2. В небольших количествах никотин содержится в продуктах питания (томатах, картофеле, зеленом перце, баклажанах, чайном листе).

3. Никотин используется в качестве инсектицида для борьбы с насекомыми в выращивании плодов.

4. Никотин обладает противовоспалительными свойствами: может быть использован для заживления ран и лечения сосудистых нарушений у больных с сахарным диабетом.

5. Согласно данным Международного агентства по исследованию рака, никотин не приводит к развитию болезней сердца или онкологических заболеваний, поскольку не относится к канцерогенным веществам.

6. Никотин ускоряет мышление и повышает работоспособность, улучшает способности к принятию решений у пожилых людей. Это актуально и для ряда неврологических расстройств: синдрома дефицита внимания, болезни Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении.

7. Среди курильщиков в 1,5 раза меньше людей, которые страдают от ожирения или избыточного веса. Поэтому никотин может быть использован для снижения аппетита.

8. Недавние исследования университета Дьюка показали, что никотин увеличивает концентрацию допамина и серотонина в крови. Это помогает в лечении стресса и депрессивных расстройств.

9. Болезни, связанные с курением, вызываются компонентами табачного дыма, не никотином.

10. Никотин приводит к развитию зависимости. Однако, он же может использоваться при ее лечении. Распространенным методом является потребление альтернативных продуктов с содержанием никотина для отказа от курения.

Издание отмечает, что наибольший вред здоровью курильщика наносит не никотин, а продукты горения табака – смолы, тяжелые металлы и 7000 вредных химических веществ. Они высвобождаются при сгорании сигареты и влияют не только на курильщика, но и окружающих, провоцируя пассивное курение. Болезни, связанные с курением, – хроническое заболевание легких, сердечно-сосудистые заболевания, эмфизема и т.д. – вызваны именно табачным дымом.

Попадая в организм, никотин быстро распространяется в крови и преодолевает барьер между кровеносной и центральной нервной системой. Во время курения организм привыкает получать никотин из вне, и постепенно перестает вырабатывать его самостоятельно – этот процесс является основой никотиновой зависимости.

Поэтому специалисты не рекомендуют резко бросать – это может вызвать стресс для организма. Отказ от никотиновой зависимости может длиться до года и должен быть постепенным. Желательно, под контролем врачей. Так происходит в развитых странах, где существует понимание, что самостоятельно бросить курить может небольшой процент.

"Помимо привыкания, существуют и другие негативные последствия, поэтому никотин нельзя назвать полностью безвредным. Применение чистого никотина возможно только кратковременными курсами", - пишет издание.

Подчеркивается, что отказ от курения должен сопровождаться постепенным сокращением дозы никотина. Для этого используются альтернативные продукты – они содержат меньшее количество вредных веществ, нежели сигареты, и позволяют отказаться от привычки без стресса для организма.

Альтернативные продукты делятся на электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и системы нагрева табака), пластыри, жвачки. Они не содержат смол, дыма и тяжелых металлов - это сокращает риски развития заболеваний, провоцируемых курением.

В развитых странах применение альтернативных продуктов является частью стратегии по борьбе с курением. Такая политика, получившая название harm reduction, уже дала впечатляющие результаты. К примеру, количество курильщиков в Великобритании сократилось до 15,5% (исторический минимум), а Швеция достигла самого низкого уровня курения среди стран ЕС. Лицензирование альтернативных продуктов позволило врачам рекомендовать их в качестве средства отказа от курения в тех случаях, когда медикаментозная терапия не работает, обеспечило доступ курильщиков к этим продуктам и информации о них, опровергнув негативные стереотипы.

В Украине курит 23% населения и темпы сокращения эпидемии – одни из самых низких в Европе. Для решения проблемы необходим пересмотр регулирования на законодательном уровне. Это позволит установить контроль над качеством таких продуктов и даст курильщикам шанс на сокращение рисков для здоровья, если попытки самостоятельно бросить оказались неудачными.