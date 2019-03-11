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В Крыму оккупанты похвалились размером "русского достоинства": фото

понедельник, 11 марта 2019, 09:30

В оккупированном Россией Крыму на одном из мероприятий певица похвасталась огромным кокошником.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Концерт проходил в городе Керчь на аннексированном полуострове.

"Керчь. Размер имеет значения? Размер кокошника?", - написала блогер и опубликовала фото "русского достижения".

Пользователи сети также высмеяли снимки и прокомментировали пост.

Напомним, в оккупированном Крыму в селе Партизаны, Кировского района, местные "власти" провели фестиваль "славянской культуры", нарядив участников в кокошники.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото празднования оккупантами в аннексированном Крыму дня Джанкойского района в Завет-Ленинском. При этом в празднике "кокошников", кроме взрослых, были активно задействованы дети.

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