В Крыму оккупанты похвалились размером "русского достоинства": фото

В оккупированном Россией Крыму на одном из мероприятий певица похвасталась огромным кокошником.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Концерт проходил в городе Керчь на аннексированном полуострове.

"Керчь. Размер имеет значения? Размер кокошника?", - написала блогер и опубликовала фото "русского достижения".

Пользователи сети также высмеяли снимки и прокомментировали пост.

Напомним, в оккупированном Крыму в селе Партизаны, Кировского района, местные "власти" провели фестиваль "славянской культуры", нарядив участников в кокошники.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото празднования оккупантами в аннексированном Крыму дня Джанкойского района в Завет-Ленинском. При этом в празднике "кокошников", кроме взрослых, были активно задействованы дети.