Запаситесь таблетками: синоптик предупредила Украину о мощных магнитных бурях

11 марта Украину вместе с непогодой накрыли и магнитные бури.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Если у вас сильно болит голова или проблемы с артериальным давлением - кроме сложной ветреной погоды, как видите, еще и магнитное поле разгулявшееся. То есть, Солнце. А мы знаем, что возникновение магнитных бурь вызывает активизация деятельности Солнца", - написала она.

Также синоптик уточнила, что 12 марта ветер уже успокоится, однако магнитные бури будут продолжать еще немного воздействовать на людей. Также Диденко порекомендовала запастись лекарствами, которые обычно помогают справится с артериальным давлением.

Как сообщал "Апостроф", прогноз погоды на начало недели обещает мокрый снег с дождем и ветер.