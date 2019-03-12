Атмосферные прыжки и новые ураганы: синоптик дала свежий прогноз для Киева

Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий в виде дождей и мокрого снега.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"До полудня солнышко прячется за облака, потому что влажный массив с осадками приближается к нам с запада. В столице вероятный дождь с переходом в мокрый снег. Между прочим, в четверг ожидается в Киеве усиление ветра. Не такой сильный, как вчера, но все же…" - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае. Также стало известно, что в ближайшие дни, начиная с 11 марта, Украину накроет циклон. Синоптики рассказали, в какие области придет непогода.