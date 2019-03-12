Боевики устроили детям на Донбассе урок памяти "ихтамнета" Путина

В одной из школ оккупированного Донбасса детям устроили урок пропаганды терроризма.

Об этом сообщает ресурс "Дебальцево online".

Оккупанты в школе №6 города Дебальцево провели для детей урок героизации ликвидированного российского наемника. Ученикам рассказали о "гордости" их учебного заведения - выпускнике Андрее Лобовом.

"Школьникам ставили в пример изменника Родины, воевавшего против Украины. Мать террориста, пришедшая на урок, рассказывала ученикам о детстве сына, его увлечениях, показывала медали и наградные документы оккупантов", - говорится в сообщении.

Лобов Андрей Евгеньевич 1972 года рождения по кличке "Толстый" был участником организации и вооруженной охраны псевдореферендума в Дебальцево. Он участвовал в захвате Славянска, командовал блокпостом в Красном Лимане.

Ликвидирован в Дебальцево 27 июля 2014 года в районе "Креста", но его останки так и не нашли.

"В данный момент дебальцевскими коллаборантами собираются деньги на мемориальную доску в честь Лобова", - написали в ресурсе.

Напомним, в оккупированной Россией Ялте активно проводятся пропагандистские мероприятия, направленные на детей.

Как сообщал "Апостроф", в результате действия российской пропаганды дети на Донбассе не знают, кто они по национальности, и считают боевиков ДНР "своими".