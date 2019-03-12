Сеть взорвало видео истерики школьницы из-за "вкусной колбасы" из СССР

Школьница взорвала сеть своими рассказами о вкусной колбасе и счастливой жизни в СССР.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook-аккаунте РаиссяТудей.

"В Советский Союз хочу! Там весело! Там хорошо! Там много хорошего! Колбаса вкусная! Мороженое вкусное! Там все настоящее!" – говорит на видео школьница.

При этом, она утверждает, что сейчас все ненастоящее. На вопрос, откуда она это взяла, при том, что она не жила в то время, она безапелляционно заявила: "Старички говорят!"

В сети тут же стали комментировать истерику школьницы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети яркой фотожабой высмеяли наряд австрийской подруги Путина на встрече в Кремле. Также сеть повеселила новая показуха Путина к 8 марта.