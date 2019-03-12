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Такого не было даже в 90-е: у крымчан возникла новая проблема из-за Керченского моста

вторник, 12 марта 2019, 13:18

Жители оккупированной Керчи жалуются на массовую задержку зарплат в городе после постройки моста через Керченский пролив.

На заявления крымчан в соцсетях обратил внимание в Twitter блогер "Крымский бандеровец".

"На государственном предприятии г. Керчи Филиале ГУП РК Крымские Морские Порты "Керченская паромная переправа" не выплачивался аванс 22-го февраля и заработная плата 7-го марта за февраль. Идёт противозаконная задержка зарплаты на стратегическом, транспортном объекте. Сроки выдачи людям денег никто даже не озвучивает. Такого не было даже в 90-е годы", - жалуются жители города.

"Керчь с мостом запроцветала: "Такого не было даже в 90-е годы", "Все порты сидят так же", "В Рыбном порту тоже не платят зарплату уже месяц", "Хотели мост. Теперь половина Керчи без работы. Все говорили, что цены снизятся на всё, включая бензин. Снизились?" - прокомментировал пост блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее экологи забили тревогу из-за приближения масштабной катастрофы в Крыму.

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