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Тема для кухонных баталий: что пишут в сети о резонансном назначении Кривоноса

вторник, 12 марта 2019, 17:18

Пользователи сети считают, что снятие кандидатуры Сергея Кривоноса с президентских выборов и его назначение заместителем секретаря СНБО Украины - это договоренность.

В частности, такое мнение выразил активист и ветеран АТО Роман Кулик на своей странице в Facebook.

"С Кривоносом интересно получилось. Таки договоренность по снятию была, и действительно на значительную должность. Назначить его первым заместителем Турчинова вместо оскандаленого бывшего партнера по бизнесу Гладковского аккурат после последней серии расследования Бигуса - это неплохой ход, во всех отношениях. Хотя и явно поздно", - написал он.

По его словам, Кривонос имеет артикулированные амбиции, свой критический взгляд на состояние армии и ее развитие и вряд ли мог бы тихо играть на стороне президентской команды. Присутствие такого человека у Турчинова - это однозначный плюс.

"В целом нормальная такая сделка вышла - разменял бесперспективную кампанию на солидную должность в СНБО. А вот насколько долго он пробудет на посту - зависит уже от результатов президентских, может всего полтора-два месяца", - констатировал Кулик.

Также он отметил, что о результатах работы в следующие сроки говорить смешно.

"Поэтому и трудно воспринимать это кадровое решение как продуктивный шаг. А Кривонос поставил всю карьеру на кон, тем более в части граждан 100% заработает клеймо предателя и чего хуже. Только большинство воспримет это исключительно как почти подкуп кандидата, что является поверхностной оценкой. Это политика и он сделал свой выбор. Хотелось бы верить, что хорошо зарекомендует себя в должности", - написал блогер и активист.

Пользователи сети прокомментировали новость о назначении Кривоноса. Однако в целом большинство одобряет такое решения, отметив, что хорошо, что в РНБО будет военнослужащий. Также в сети пошутили о схожести Кривоноса с эстрадным певцом Михаилом Шуфутинским.

Напомним, кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос решил снять свою кандидатуру с грядущих выборов.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины представил нового заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса, который занял этот пост вместо оскандалившегося с хищениями в Минобороны Олега Гладковского.

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