У Тимошенко рассказали, как обеспечат украинских военных жильем

Военный кабинет Юлии Тимошенко разработал программу обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины служебным жильем на период прохождения службы и собственным жильем на льготных условиях.

Об этом сообщил координатор Военного кабинета Андрей Сенченко.

"Главное в этой программе - система обеспечения собственным жильем военнослужащих. Она стимулирует молодого человека идти в армию, стимулирует военных подписывать новые контракты и продолжать службу в армии", - сказал он.

Сенченко отметил, что Украине нужна профессиональная контрактная армия. По его словам, для того чтобы наши бойцы были профессионалами, они должны быть мотивированы служить длительный срок.

"Именно такая программа, едва ли не впервые в истории Украины, дает четкие ответы военным, как реально получить жилье, а не обещания. И каждый из них сможет воспользоваться программой практически с первого месяца своей службы", - отметил Сенченко.

Он также обратил внимание на то, что программа обеспечения жильем станет поощрительной частью военного контракта, также разработанного командой Тимошенко.

В частности, новый документ сформирует принципиально другие отношения между военными и государством и обеспечит достойную систему социальной защиты для военных и их семей.