Жертва пропаганды: сети взорвало видео с юной россиянкой, мечтающей попасть в СССР

В сети набирает популярность ролик, на котором юная россиянка рассказывает о том, как бы она хотела жить в СССР.

Видео было опубликовано в Facebook сообществом "РаиссяТудей".

На ролике ребенок расплакался из-за того, что "хочет в СССР".

"Там много всего есть..." - говорит девочка.

"В Советский Союз хочу, там много всего хорошего. Колбаса вкусная, мороженное вкусное. Там было все настоящее", - добавил ребенок.

Под постом пользователи принялись обсуждать слова девочки.

"Хорошие были времена. Тогда еще у мамы этой девочки мозги были", "Вот что пропаганда животворящая делает с умами детей!!!!", "Бедный ребенок. ей о будущем думать а она в прошлое хочет", "Видео сценка просто пипец!!!", "Этот- забор ! Пропаганда сожгла мозг", - пишут они.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полки крупнейшего супермаркета оккупированного Донецка пусты, в магазине нет ряда продуктов, а соответственно - и покупателей.