Зима никак не уходит: украинцы делятся в сети яркими снежными фото

Несмотря на сравнительно теплую погоду в феврале и первой половине марта, в Украине в некоторых местах все еще остается снег.

Соответствующие фото публикуют пользователи Instagram.

В основном снег сохраняется в горах Карпат.

"Высота снежного покрова в Карпатах местами достигает более 170 сантиметров. В отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра сообщили, что больше всего засыпало гору Драгобрат", – пишут на странице "plitki_ua".

Пользователи публикуют фото из села Колочава, с полонин Григорьевка, Струнги и других.

Однако снег лежит не только в Карпатах, но и в Мариуполе.

"Маленький мир, в котором существует гармония между теплом и холодом, между жизнью и вечностью", – комментирует фото из Приазовья пользовательница под ником "miss_la_tendresse_".

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.