В сети показали еще одно фото украинского флага, поднятого в Донецке

В оккупированном российскими боевиками Донецке вывесили еще один украинский флаг.

Об этом сообщают Telegram-канале WarGonzo.

"Украинские националисты "резвятся" в Донецке. В соцсетях сообщают, что в микрорайоне Мирный столицы ДНР неизвестные подняли флаг незалежной и положили под него коробочку, имитирующую ВУ. На Донбассе к этому относятся как не серьезному хулиганству", - написали в сети и опубликовали фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", большой флаг Украины, запущенный в небо на воздушных шарах военными и активистами из Светлодарска в сторону Горловки, долетел до Донецка.

Также в День государственного флага Украины неизвестные патриоты расклеили в оккупированных городах Донбасса проукраинские листовки, которые напоминают о государственной принадлежности региона и поздравляют местных жителей с праздником.