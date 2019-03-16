В Telegram произошел масштабный сбой: опубликована карта

В субботу, 16 марта, пользователи с разных уголков мира пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram.

Об этом сообщает команда приложения на странице в Twitter.

Около 70 тысяч людей из многих стран из-за сбоя увидели, что удалена их учетная запись. Это произошло в результате проблем с сервисом.

Однако, как отметила команда Telegram, на данный момент проблема уже устранена.

"Все возвращается в нормальное состояние. Извините за беспокойство. Если вы не видите свои группы, выйдите из учетной записи и войдите снова. Любые другие незначительные побочные эффекты связаны с кешированием и исчезнут сами по себе. Баланс восстановлен", - говорится в сообщении.

На сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, сообщается, что сбой произошел около 14:00. На сбой пожаловались пользователи с Италии, Германии, Австрии, Польше, Беларуси, Украине, России. Также сбои наблюдались в США, Бразилии, Индии, Малайзии, Венесуэле и Колумбии.

91% пользователей Downdetector сообщали о невозможности подключиться к Telegram, еще 8% - о том, что не отправляются сообщения.

Как сообщал "Апостроф", создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP.