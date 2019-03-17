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Бойцы ООС отомстили боевикам за гибель побратима: у оккупантов крупные потери

воскресенье, 17 марта 2019, 07:43

За сутки субботы, 16 марта, в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ понесли потери: один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. По данным разведки, 16 марта двух оккупантов было ликвидировано и двое ранены. Также уничтожено беспилотный летательный аппарат противника", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что за сутки боевики дважды обстреливали позиции ВСУ, причем с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В частности, боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Хутора Вольный. С начала суток противник огонь не открывал.

Как сообщал "Апостроф", ранее астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе.

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