Самый теплый день: синоптик порадовала прогнозом на начало недели

В понедельник, 18 марта, в Украине ожидается солнечная погода и потепление до +19 градусов.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В Винницкой и в Черновицкой областях ожидается +17 +22 градуса. На востоке Украины до +7 +11 градусов. На западе до +6 +10.

"И как раз в это время будут холодными территории, которые омываются еще холодными морями. Завтра будет солнце, без осадков, только на крайнем западе может что-то покапать. В центре и на севере вероятный порывистый ветер", - отметила синоптик.

В Киев 18 марта будет солнечно. Ожидается около +18 градусов, однако возможен порывистый ветер.

"Во вторник эта роскошь уже закончится, температура снизится на западе и севере проплывут облака и пройдут дожди", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине весной.